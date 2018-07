Brasile: scarcerato ex presidente Lula

Un tribunale brasiliano ha ordinato la scarcerazione Luiz Inácio Lula da Silva, che sta scontando una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio. Il team di avvocati del'ex presidente brasiliano aveva chiesto di essere scarcerato in attesa che venisse esaminato l'appello.

Lula, che nonostante l'arresto guida i sondaggi delle presidenziali brasiliane con il 30% dei consensi, ha annunciato la sua decisione di partecipare alle elezioni del 7 ottobre.

L'ex presidente, che ha 72 anni e sta scontando la condanna nel carcere di Curitiba, ha sempre proclamato la sua innocenza, sostenendo che la sentenza emessa contro di lui aveva motivazioni politiche.

La sua incarcerazione è stata peraltro controversa, poiché in Brasile gli imputati rimangono generalmente al piede libero fino a che non è stato completato anche l'ultimo grado di giudizio.

La Corte suprema brasiliana nel 2016 si è tuttavia espressa a favore di un tribunale inferiore secondo cui una volta perso il primo appello, l'imputato può essere arrestato e Lula, come ricorda Bbc News online, ha perso lo scorso gennaio il suo primo appello e i giudici hanno addirittura aumentato la condanna che gli era stata inflitta in primo grado, da nove anni a dodici.