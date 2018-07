Ecuador, in arresto ex presidente Correa

(ANSA) - QUITO, 4 LUG - Ordine di arresto per l'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, accusato di non essersi presentato in tribunale come richiesto nell'ambito di un'inchiesta su un rapimento. Il giudice ha anche approvato una richiesta di estradizione per Correa dal Belgio, dove attualmente risiede. Correa aveva l'ordine di comparire in tribunale ogni 15 giorni a partire dall'inizio di giugno per collaborare all'indagine sul caso del rapimento di un parlamentare di opposizione avvenuto nel 2012. Correa ha sempre negato ogni addebito.