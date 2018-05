Colombia: ballottaggio Duque-Petro 17/6

Con il 39,11% dei voti Ivan Duque, candidato del Centro democratico (destra), affronterà Gustavo Petro (sinistra, 25,10%) nel ballottaggio delle elezioni presidenziali che si svolgerà il prossimo 17 giugno in Colombia, secondo i risultati ufficiali diffusi dopo il conteggio del 99,40% dei voti.

Come auspicato dal presidente uscente Juan Manuel Santos, l'affluenza alle urne ha registrato un aumento molto importante: sono circa 5 milioni in più i colombiani che sono andati a votare domenica, dopo l'accordo di pace con le Farc rispetto alle presidenziali di quattro anni fa, secondo le stime dei media locali.

La grande sorpresa del primo turno delle presidenziali è stata la performance di Sergio Fajardo, l'ex sindaco di Medellin e ora candidato indipendente, che è rimasto al terzo posto e solo 1,37% al di sotto di Petro ma è risultato il più votato fra tutti a Bogotà, con il 33% dei voti.