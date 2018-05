Aereo Cuba, identificate 20 vittime

È salito a 20 il numero delle vittime identificate dell'incidente aereo avvenuto venerdì scorso a Cuba. Secondo quanto riferito dall'Istituto di medicina legale dell'isola, tra questi ci sono 5 minori deceduti nell'incidente, che in totale ha visto la morte di 110 persone, per la maggior parte cubani. Lo riportano media locali.

Il direttore dell'istituto, Sergio Rabell, ha dichiarato ai media statali che le squadre multidisciplinari che hanno svolto il riconoscimento delle vittime stanno lavorando senza sosta da sabato, sottolineando il fatto che il processo potrebbe richiedere "fino a un mese".

Le autorità del ministero della Sanità pubblica cubano hanno spiegato che la stima di tempo per il procedimento è dovuta al fatto che il violento incidente ha disperso molti dei resti dell'aereo, e questo impedisce agli esperti di poter identificare le vittime attraverso i numeri dei posti assegnati ai passeggeri.