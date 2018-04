Trump, lascio summit con Kim se inutile

(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - Se il summit con il leader nordcoreano Kim Jong Un "non sarà proficuo, me ne andrò rispettosamente dall'incontro": lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Trump ha aggiunto comunque che potrebbe ancora disertare il summit se pensasse che esso "non dovesse essere fruttuoso".