Venezuela: sommossa in una stazione di polizia, 68 morti

Almeno 68 persone sono morte in una sommossa e in un incendio scoppiati in una stazione di polizia della città venezuelana di Valencia, terzo centro del paese e capitale dello stato di Carabobo.

Il bilancio è arrivato dalla procura generale. In precedenza le autorità non avevano volute rilasciare informazioni sull'accaduto, mentre parenti di detenuti già affermavano di temere per la sorte dei loro famigliari. 'Window to Freedom', organizzazione senza scopo di lucro che monitora le condizioni nelle prigioni del Venezuela, afferma che la rivolta sarebbe iniziata quando un detenuto armato ha sparato a un ufficiale a una gamba. E poco dopo è scoppiato un incendio.