Febbre gialla, 545 casi in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 FEB - In Brasile una nuova epidemia di febbre gialla si sta diffondendo e ha già contagiato 545 persone, provocando la morte di 164. Lo riferisce il ministero della Salute brasiliano, sottolineando come queste cifre stiano rapidamente tallonando quelle della precedente epidemia del 2016-17. Allora, in totale a emergenza finita, i contagi erano stati 557 contagi e le vittime 178.

L'ultima epidemia, dice il governo federale, è stata particolarmente virulenta, colpendo anche in luoghi solitamente non esposti alla febbre gialla. Una campagna nazionale di vaccinazioni è in corso, ma stenta a imporsi negli stati grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro.

Il ministero precisa che nella parte della popolazione potenzialmente a rischio, solo 1l 25% è vaccinato