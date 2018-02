Messico: candidata presidenziali ferita

(ANSA-AP) - CITTÀ DEL MESSICO, 15 FEB - Maria de Jesus Patricio Martinez, candidata indipendente alle elezioni presidenziale in Messico, è rimasta ferita in un incidente d'auto nel quale è morta una persona e altre due sono rimaste ferite. Il suv con a bordo Patricio e altre 10 persone - ha fatto sapere il Consiglio nazionale indigeno - è uscito di strada mentre percorreva un'autostrada, nei pressi della Baja California Sur. A bordo del mezzo viaggiava anche il membro del consiglio Francisco Grado, che è in gravi condizioni. Patricio è candidata indipendente alle presidenziali che si terranno il prossimo 1 luglio in Messico. (ANSA-AP)