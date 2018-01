Papa in Perù, a Trujillo visita quartiere inondato da El Nino

Oggi, nel penultimo giorno della sua visita in Perù e del viaggio apostolico che lo ha portato prima anche in Cile, papa Francesco si trasferisce da Lima a Trujillo, seconda città del Paese, sulla costa settentrionale, nota per la bellezza del suo centro storico di impianto coloniale. Il Papa partirà in aereo da Lima alle 7.40 locali (le 13.40 italiane) per atterrare a Trujillo un'ora e mezza dopo. Alle 10.00 (le 16.00 in Italia) celebrerà la messa sulla spianata costiera di Huanchaco, meta dei surfisti, che può accogliere circa 500 mila fedeli. Quindi girerà in 'papamobile' nel quartiere 'Buenos Aires', colpito nell'aprile del 2017 dalle inondazioni provocate da 'El nino'. Alle 15.00 (le 21.00 italiane) è prevista una breve visita alla cattedrale, mentre mezz'ora dopo, nel Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, il Papa incontrerà i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi delle Circoscrizioni Ecclesiastiche del Nord del Perù. Alle 16.45, infine (le 22.45 in Italia), celebrazione mariana per la Virgen de la Puerta nella centrale Plaza de Armas. La partenza in aereo per Lima è fissata alle 18.15 locali (le 00.15 di domani in Italia).



Piccolo imprevisto, cambia auto per ruota bucata - Lungo il tragitto che lo conduceva dall'aeroporto di Lima al Palazzo del Governo, papa Francesco ha avuto oggi un piccolo imprevisto: ha dovuto cambiare l'auto su cui viaggiava - la Fiat 500L che usa per gli spostamenti qui in Perù - a causa di una ruota bucata. Il taglio alla gomma che ne ha provocato lo sgonfiamento, come ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana Greg Burke, è capitato a circa 3-4 chilometri dal Palazzo presidenziale. Il cambio dell'auto è stato comunque molto rapido e il Papa non ha subito ritardi rispetto alla tabella di marcia della giornata.