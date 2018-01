Messico: boom omicidi narcos a Tijuana

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - "Benvenuti nel 2018": così recita il minaccioso messaggio lasciato all'inizio dell'anno vicino ai corpi di un uomo e una donna uccisi a colpi di arma da fuoco a Tijuana, città messicana alla frontiera con gli Stati Uniti. Lo spargimento di sangue, dopo aver raggiunto livelli senza precedenti lo scorso anno, ha continuato a ritmo incessante in questi primi giorni del nuovo anno a causa della guerra tra i clan della droga per il controllo del territorio dopo la cattura di El Chapo.

In particolare, secondo i media locali, a contendersi il potere sono il cartello Sinaloa e il nuovo, aggressivo gruppo Nueva Generación Jalisco (Cjng). Nel 2017 il numero degli omicidi è salito a livelli record in tutto il Messico, ma a Tijuana - secondo i dati dell'ufficio del procuratore generale della Baja California - è cresciuto in modo esponenziale, toccando quota 1.744, quasi il doppio rispetto ai 910 del 2016.