Proteste a Lima contro grazia Fujimori

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Migliaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente, Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. Secondo quanto riferisce la Bbc, scontri sono stati segnalati tra manifestanti e polizia che ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla. "No alla grazia", hanno urlato i dimostranti nel secondo giorno di proteste iniziate alla vigilia di Natale. La folla ha cercato di raggiungere l'ospedale dove Fujimori, 79 anni, è ricoverato da sabato per un abbassamento della pressione, ma è stata bloccata dalla polizia. L'attuale presidente del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, ha riconosciuto la rabbia per la sua decisione, ma ha spiegato che non poteva "permettere a Fujimori di morire in prigione".