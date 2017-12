Perù, ex presidente Fujimori in ospedale

(ANSA) - LIMA, 24 DIC - L'ex presidente del Perù Alberto Fujimori è stato trasferito dal carcere in ospedale a causa di un abbassamento della pressione. Lo riferiscono fonti ospedaliere della capitale peruviana, spiegando che il 79/enne ha avuto "un repentino calo di pressione" ed è stato portato in ambulanza dalla sua cella in una prigione nella zona orientale di Lima alla clinica del Centenario. Lo scorso settembre Fujimori aveva annunciato sul suo account Twitter di soffrire di una forma di aritmia, a causa della quale era già stato ricoverato in ospedale altre due volte nel corso dell'anno.

Lunedì scorso Fujimori ha chiesto un perdono umanitario a causa delle condizioni di salute peggiorate. Il presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski ha detto che probabilmente prenderà una decisione su un possibile "perdono per motivi di salute" entro la fine dell'anno dopo aver consultato i medici. In caso di sentenza da scontare interamente, Fujimori verrebbe rilasciato all'età di 93 anni.