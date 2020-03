Libia:forze Haftar, Tripoli viola tregua

(ANSA) - IL CAIRO, 23 MAR - Altro segnale che la tregua per il coronavirus in Libia non viene rispettata: le forze di Khalifa Haftar hanno denunciato oggi un bombardamento di artiglieria a Tripoli Sud dopo che ieri fonti mediche avevano segnalato un morto e due feriti per il lancio di razzi da parte delle milizie del generale. "Le milizie terroriste violano la tregua" nel "sud di Tripoli e bombardano le nostre posizioni con l'artiglieria", ha annunciato Ahmed al-Mismari, il portavoce dell'esercito di Haftar.