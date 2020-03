Coronavirus:Algeria,stop frontiere terra

(ANSA) - TUNISI, 18 MAR - L'Algeria ha chiuso le proprie frontiere terrestri ed ha sospeso tutti i collegamenti aerei e marittimi ad eccezione del traffico merci: le misure sono volte a contrastare la diffusione del coronavirus nel Paese. Lo ha annunciato il presidente Abdelmadjid Tebboune in un discorso trasmesso in in tv ricordando che si tratta di una questione di sicurezza nazionale e chiedendo più solidarietà e disciplina ai cittadini. In Algeria finora si contano 60 casi di contagio e cinque morti.