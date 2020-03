Coronavirus: Marocco chiude i confini

(ANSA) - RABAT, 14 MAR - Nella speranza di limitare il contagio di coronavirus il governo marocchino chiude da oggi con effetto immediato tutte le frontiere per evitare l'ingresso di stranieri e isolare i marocchini. Ceuta e Melilla, le enclave spagnole in Marocco sono completamente isolate.

Il porto di Tanger-Med, il più grande d'Africa, ha chiuso il terminal per i passeggeri. Sono sospesi tutti i voli da e per Germania, Olanda, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Spagna e Italia. Migliaia i turisti bloccati in tutti gli aeroporti. L'Ambasciata italiana ha invitato gli italiani che non l'avessero ancora fatto a mettersi in contatto con i consolati presenti nelle città marocchine. Alcuni italiani sono riusciti a imbarcarsi questa mattina sugli aerei diretti in Grecia, in partenza dagli scali marocchini. Quanti sono riusciti a varcare la frontiera spagnola, sono ora bloccati in Spagna.