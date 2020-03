Libia, Salamé annuncia le dimissioni

(ANSA) - TUNISI, 2 MAR - "Per due anni ho cercato di riunire i libici, frenare le interferenze esterne e preservare l'unità del Paese. Dopo che si è tenuto il vertice di Berlino, è stata emessa la risoluzione 2510 e sono state lanciate le tre piste, nonostante l'esitazione di alcuni, oggi dichiaro che la mia salute non consente più questo tasso di stress, perciò ho chiesto al segretario generale di sollevarmi dal'incarico augurando alla Libia pace e stabilità". Lo scrive su Twitter l'inviato speciale Onu per la Libia Ghassn Salamè.