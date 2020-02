Sud Sudan: accordo su governo di unità

(ANSA) - JUBA, 20 FEB - Tappa cruciale in Sud Sudan, che potrebbe preludere alla fine di una guerra civile in corso da sei anni. Il presidente Salva Kiir e il leader dei ribelli Riek Machar hanno annunciato un'intesa per formare un governo di unità nazionale, sabato. "Ci siamo accordati per formare un governo il 22 febbraio. Stiamo ancora affrontando altre questioni ma spero che risolveremo tutto", ha detto Machar dopo un meeting con il presidente Kiir.