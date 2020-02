Oggi esame ricorso su scarcerazione Zaky

Si tiene stamane al vecchio Palazzo di giustizia di Mansura sul delta del Nilo, un'udienza di riesame in cui si decide sul provvedimento di custodia cautelare emesso contro Patrick George Zaky, lo studente dell'Università di Bologna arrestato al rientro in Egitto con accuse di propaganda eversiva.

Ad essere esaminato è un ricorso dei legali di Zaky contro la detenzione di 15 giorni decisa l'8 febbraio: se accolto, Patrick George verrà scarcerato altrimenti resta fissata l'udienza del 22 febbraio in cui i giudici decideranno se prorogare o meno la custodia cautelare di altri 15 giorni in base all'eventuale necessità di ulteriori indagini.