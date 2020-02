Testimoni, combattimenti a sud Tripoli

(ANSA) - TRIPOLI, 13 FEB - Nonostante l'adozione ieri di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che chiedeva alle parti in guerra in Libia l'impegno per "un cessate il fuoco duraturo", oggi si registrano nuovi combattimenti a sud di Tripoli tra le truppe del governo di accordo nazionale (Gna) e quelle del maresciallo Khalifa Haftar. Lo hanno riferito testimoni e forze leali al Gna.