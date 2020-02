Libia: sospesi voli a Tripoli Mitiga

(ANSA) - TUNISI, 13 FEB - Sospesi i voli da e per l'aeroporto di Mitiga, l'unico funzionante a Tripoli, a causa dei rinnovati lanci di razzi da parte delle milizie del generale Khalifa Haftar. Lo scrive su Twitter il The Libya Observer aggiungendo che uno stato di panico prevale tra i viaggiatori. La notizia della sospensione dei voli è confermata anche dalla pagina Facebook dello scalo e dal vice ministro dei Trasporti del governo di Tripoli, Hisham Abu Shikawat, come riportato da Al Ahrar Tv.