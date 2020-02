Sud Sudan: Usa-Gb-Norvegia per accordo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - In merito ai negoziati di pace in stallo nel Sud Sudan, oggi Usa, Gran Bretagna e Norvegia hanno rilasciato una dichiarazione ripresa da Bbc Africa: "Incoraggiamo tutte le parti, incluso il governo, a raggiungere un consenso su una via da seguire per il numero degli Stati. Il rifiuto di scendere a compromessi e andare avanti mina l'accordo, mette a rischio il 'cessate il fuoco' ed erode la fiducia pubblica e dei partner". Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir e l'ex capo ribelle Riek Machar hanno tempo fino al 22 febbraio per formare un governo di transizione. Gli incontri a porte chiuse tra i due leader si sono tenuti all'inizio di questa settimana nella capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, ma non si è trovato l'accordo sul numero degli Stati.

Il governo del Sud Sudan, infatti, ne vuole 32, mentre gli ex ribelli spingono per un ritorno ai 10 iniziali. Il presidente Kiir ha detto all'Igad, Autorità intergovernativa per lo sviluppo che terrà ulteriori consultazioni e riferirà il prossimo 15 febbraio.