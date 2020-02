Libia: inviato Onu Salamé da Haftar

(ANSA) - TUNISI, 01 FEB - L'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, è atterrato questa mattina a Bengasi per incontrare a Rajma, nel suo quartier generale, il comandante dell'esercito nazionale libico, Khalifa Haftar. Lo riferisce il The Libyan Address sul proprio sito.