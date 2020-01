Onu: 'La tregua in Libia regge solo di nome'

"La tregua regge solo di nome". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamè, parlando in videoconferenza al Consiglio di Sicurezza, denunciando le continue violazioni degli impegni assunti a Berlino, ed esprimendo la sua "rabbia e disappunto". "E' un imperativo che la commissione militare congiunta si incontri sotto l'auspicio delle Nazioni Unite per trasformare ciò che è rimasto della tregua in un cessate il fuoco", ha aggiunto.



Sulla Libia "l'Italia ha un atteggiamento responsabile, l'unica soluzione è quella politica. Voglio lanciare un appello, come farò tornando a sentire gli attori" del dossier: "noi chiediamo a tutti di astenersi dal continuare a far arrivare armi in Libia. Non è un confronto militare che potrà portare a sopraffare il fronte avverso". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel punto stampa da Sofia.



"Sono 3 mila i mercenari da Siria e Turchia trasportati nelle città libiche". Lo ha detto il portavoce dell'esercito nazionale libico, di cui Khalifa Haftar è comandante generale, Ahmed Al Mismari, in conferenza stampa, aggiungendo che "sono stati individuati mercenari siriani alla base di Al Assa, sul confine con la Tunisia, li conosciamo e conosciamo anche i loro obiettivi". "La Turchia sta permettendo a elementi di Daesh e di Al-Qaida di insediarsi sulla costa libica e una parte di essi potrebbe anche muoversi in Europa".



"Se la Francia vuole contribuire all'attuazione delle decisioni prese alla conferenza (di Berlino), deve per prima cosa smettere di sostenere Haftar", come sta facendo "in modo incondizionato per poter dire la propria sulle risorse naturali in Libia". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri turco, nella prima replica alle accuse del presidente francese Emmanuel Macron a Recep Tayyip Erdogan di aver violato la tregua in Libia, inviando altri mercenari siriani.



A causa del blocco imposto dalla forze del generale Khalifa Haftar, la produzione di petrolio libico è scesa a poco più di 288 mila barili al giorno (28 gennaio) rispetto agli oltre 1,2 milioni precedenti alle chiusure scattate una decina di giorni fa. La perdita economica cumulata è salita a più di 562,3 milioni di dollari. Lo annuncia un "bollettino di informazione" pubblicato su Twitter dalla Compagnia petrolifera nazionale (Noc) libica.



L'Algeria si è proposta per accogliere "un forum di riconciliazione nazionale" tra i protagonisti della crisi libica. Lo ha annunciato il comitato dell'Unione africana (Ua) riunitosi oggi a Brazzaville. "Il comitato ha preso nota dell'offerta dell'Algeria di ospitare un forum di riconciliazione nazionale", si legge in un comunicato della Ua.