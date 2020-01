Di Maio: auspico un cessate fuoco libico

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Domenica a Berlino "ci si metterà tutti intorno a un tavolo e si esce da lì se c'è un accordo sul cessate il fuoco e non si inviano più armi in Libia: solo così potremo fermare il rischio terrorismo davanti alle nostre coste". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista a Studio Aperto.