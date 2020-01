'Ministro interno Libia lunedì a Roma'

(ANSA) - IL CAIRO, 10 GEN - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashagha, tornerà a Roma lunedì in visita ufficiale. Lo ha affermato un consigliere comunale di Tripoli, Ahmed Wali. Nel confermare che il ministro ha avuto ieri un incontro "con una delegazione Usa", Wali in dichiarazioni all'ANSA ha detto che Bashagha "ritornerà in Italia il giorno 13 per un incontro ufficiale con il governo italiano". Ieri si era appreso che Bashagha era a Roma e avrebbe incontrato l'ambasciatore statunitense in Libia, basato a Tunisi, Richard Norland.