Di Maio: in Libia un embargo sulle armi

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - In Libia "ci sono interferenze da parte di Stati esterni" e per questo "dobbiamo trovare una soluzione con l'Ue in modo da fare adottare un embargo sulle armi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Algeri. La Libia, ha aggiunto, "è un problema di sicurezza nazionale che affrontiamo con tutte le nostre forze. Spingeremo perché si individui il prima possibile una data per la conferenza di Berlino. Dobbiamo mettere tutti gli interlocutori intorno a un tavolo e trovare una soluzione".