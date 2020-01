Libia: Erdogan, inviati primi 35 soldati

(ANSA) - ISTANBUL, 8 GEN - La Turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj.

I militari hanno al momento "un ruolo di coordinamento" a supporto di Tripoli e "non combatteranno" e "anche i militari che verranno inviati in seguito non parteciperanno ai combattimenti". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una riunione con i vertici del suo Akp, citato da Hurriyet.