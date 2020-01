Ue: in Libia non c'è soluzione militare

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GEN - "Abbiamo sottolineato in varie occasioni, l'ultima è stata il 23 dicembre scorso, che non esiste una soluzione militare per il conflitto in Libia". Lo afferma uno dei portavoce del servizio di azione esterna dell'Unione europea interpellato a seguito degli sviluppi in Libia e dopo l'ok del Parlamento turco all'invio di truppe.

"L'Ue ribadisce a tutte le parti interessate il suo appello a cessare tutte le azioni militari e riprendere il dialogo politico", prosegue il portavoce.