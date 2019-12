Morto rinoceronte più vecchio del mondo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - E' morto in Tanzania il rinoceronte considerato più vecchio del mondo. Lo riporta la Bbc ricordando che 'Fausta', un esemplare nero, fu avvistata per la prima volta nel cratere di Ngorongoro nel 1965, quando aveva tre anni.

Ha vissuto libera per più di 54 anni anche se negli ultimi anni, a causa dei problemi di salute legati alla vecchiaia, sono state necessarie cure in un centro specializzato.

L'animale non si è mai riprodotto e questo, secondo gli esperti, potrebbe essere uno dei fattori che ha contribuito alla sua longevità.