300 ribelli siriani inviati a Tripoli

(ANSA) - ISTANBUL, 29 DIC - Circa 300 ribelli siriani, cooptati dalla Turchia, sono stati già inviati a Tripoli per combattere a fianco dell'esercito libico di Sarraj contro l'offensiva di Haftar. Lo riportano diversi media internazionali citando l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Altri 900-1000 miliziani sarebbero stati invece trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la Libia. Secondo le stesse fonti l'ingaggio avrebbe una durata di 3-6 mesi ed un compenso tra i 2 mila ed i 2.500 dollari.

Il Parlamento turco si riunirà in sessione straordinaria giovedì per votare anticipatamente la mozione dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj contro l'offensiva delle forze di Khalifa Haftar. La riapertura ordinaria della Grande assemblea nazionale di Ankara dopo le festività di fine anno era fissata il 7 gennaio. Il testo della mozione dovrebbe giungere in Parlamento già domani.