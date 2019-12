Mali,primo raid con drone armato Francia

(ANSA) - PARIGI, 23 DIC - E' di almeno 7 jihadisti uccisi il bilancio del primo bombardamento aereo con un drone effettuato dalle forze francesi in Mali. Lo annuncia il ministro della Difesa di Parigi. Il raid, si precisa, è stato compiuto sabato, in concomitanza con la visita del presidente francese Emmanuel Macron nella vicina Costa d'Avorio, sede di una base militare nella regione.

Un mese fa, tredici soldati francesi sono morti in Mali nello schianto accidentale tra due elicotteri durante un'operazione di contrasto ai miliziani jihadisti.