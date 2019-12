Libia, ultimatum Haftar a forze Misurata

(ANSAmed) - TUNISI, 20 DIC - Tre giorni al massimo, con scadenza alla mezzanotte di domenica prossima perchè Misurata ritiri "le proprie milizie da Tripoli e Sirte". Questo l'ultimatum lanciato da Ahmed al Mismari, portavoce del sedicente esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar in un video sul canale facebook dell' Lna.

"Prendere per obiettivo Misurata proseguirà ogni giorno senza sosta e in maniera intensiva, senza precedenti, se Misurata non ritirerà le sue milizie da Tripoli e Sirte al massimo in tre giorni, con scadenza domenica a mezzanotte", ha detto Mismari.