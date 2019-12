Algeria: elezioni, ha vinto Tebboune

(ANSA) - IL CAIRO, 13 DIC - L'ex-premier Abdelmadjid Tebboune, esponente vicino ai militari, ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria con il 58,15% dei voti, evitando così il ballottaggio. L'annuncio del risultato è stato fatto dal presidente dell'Autorità nazionale indipendente delle elezioni (Anie), Mohamed Charfi, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Al Jazeera.

Tebboune si è imposto nelle prime elezioni dopo la caduta in aprile del ventennale presidente Abdelaziz Bouteflika in una tornata elettorale boicottata dalla piazza.