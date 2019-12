Ghana, annullato referendum del 17/12

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo ha annullato il referendum fissato il prossimo 17 dicembre e relativo alla modifica delle regole per le elezioni del governo locale. Lo riporta Bbc News Africa, aggiungendo che attualmente i candidati si presentano senza il supporto dei partiti politici.

Il referendum era stato concordato appunto per decidere se tale norma fosse da abolire, consentendo alle forze politiche di sostenere apertamente i propri candidati. In un discorso presidenziale televisivo tenuto ieri, il presidente del Ghana ha dichiarato l'annullamento del referendum per la mancanza di consenso tra il governo e i partiti dell'opposizione, definendo la questione "di grande importanza". Gli osservatori affermano che, sebbene ai partiti non sia consentito sostenere i propri candidati, in realtà lo fanno.