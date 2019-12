Giovane si immola, scontri in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 1 DIC - Ancora momenti di tensione a Jelma, nel governatorato centrale di Sidi Bouzid, dove la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti che in serata ha bruciato pneumatici e tirato pietre contro gli agenti dopo il funerale del 25/enne Abdelwahab El Hablani, morto dopo essersi dato fuoco per denunciare le proprie condizioni socioeconomiche disperate.

Amici e parenti del giovane deceduto venerdì scorso hanno bloccato per protesta la strada Gp3 che unisce Tunisi a Gafsa, incolpando le autorità di questa morte, poiché erano note, a loro dire, le condizioni critiche di questo ragazzo.

Sidi Bouzid è uno dei governatorati più poveri della Tunisia, ove il tasso di disoccupazione giovanile supera il 30%.