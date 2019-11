Libia, perso contatto con drone Africom

(ANSA) - TUNISI, 23 NOV - Il comando delle forze armate Usa per l'Africa (Africom) ha reso noto di aver perso contatto con uno dei suoi droni mentre era in volo su Tripoli. L'episodio è avvenuto giovedì scorso e "un'indagine è in corso" per chiarire le cause dell'incidente. Lo si legge in una nota dell'Africom su Twitter che precisa che il velivolo non era armato.

Le operazioni con i droni in Libia, sottolinea Africom, sono condotte per valutare le condizioni di sicurezza del Paese e per "monitorare le attività degli estremisti". "Queste operazioni - conclude la nota - sono fondamentali per contrastare le attività terroristiche in Libia e si svolgono in totale coordinamento con le autorità locali".