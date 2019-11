Migranti, Roma chiede a Tripoli di modificare il memorandum

L'Italia, ai sensi dell'articolo 3 del memorandum con la Libia appena scaduto, ha chiesto di riunire la commissione congiunta dei due Paesi e, ai sensi dell'articolo 7, di modificare il memorandum: è il contenuto, a quanto apprende l'ANSA da fonti governative, della nota verbale trasmessa ieri da Roma a Tripoli. Si conferma quindi l'intenzione del governo italiano di mantenere il memorandum, chiedendo alla Libia di negoziare i cambiamenti che andranno definiti.

Il "miglioramento" del memorandum tra Italia e Libia "deve andare nella direzione di rafforzare le condizioni per i migranti, di migliorarle di molto sia nei centri, sia nella gestione dello sbarco, quando la

Guardia costiera li salva in mare. Ed è un lavoro che stiamo facendo con Unhcr e Oim", aveva detto venerdì il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della sua visita in Marocco.