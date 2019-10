Libia:due fotoreporter feriti in scontri

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 OTT - Due fotoreporter, Hamza Torkeya dell'agenzia France Presse e Nasser Djibril di Al Jazeera, sono stati feriti in Libia mentre coprivano i combattimenti fra le forze del Governo di intesa nazionale (Gna) e quelle del maresciallo Khalifa Haftar. Lo rende noto il Dipartimento per i media dello stesso governo di Fayez al Sarraj, senza fornire dettagli sulle condizioni dei feriti.

Il fatto è avvenuto nella regione di Toweisha, a sud di Tripoli. Per Hamza si tratta della seconda volta che viene ferito.