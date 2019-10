Libia: bombe su Tripoli, bimbi feriti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 7 OTT - Un aereo appartenente alle forze del maresciallo Khalifa Haftar ha colpito in un bombardamento il Club equestre di Tripoli, nel quartiere di Janzour, ferendo "un certo numero di bambini innocenti". Ne dà notizia in un comunicato Unsmil, la missione dell'Onu in Libia, precisando che l'attacco è avvenuto ieri pomeriggio. Non si conosce ancora il numero esatto dei bambini feriti. Unsmil, che si dice "inorridita" da quanto accaduto, aggiunge di avere inviato sul posto una squadra di osservatori. Secondo le loro conclusioni, un aereo ha sganciato "quattro bombe senza guida sul Club equestre, una struttura civile" dove non erano presenti né forze né infrastrutture militari