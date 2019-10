Libia: raid aereo su aeroporto Misurata

(ANSA) - TUNISI, 05 OTT - Tutti i voli da e per l'aeroporto internazionale di Misurata, in Libia, sono stati sospesi a causa di un raid aereo contro lo scalo. Lo ha reso noto il portale 'The Libya Observer', che attribuisce la responsabilità dell'attacco all'aviazione del sedicente Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. Secondo il sito, il bombardamento ha provocato il ferimento di un lavoratore e danni a due aerei della Libyan Wings e della Libyan Airlines.