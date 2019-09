Sisi, forze del male minacciano il popolo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 SET - "Ci sono forze del male che cercano di prendervi di mira". Così, secondo quanto riferisce la televisione di Stato, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi si è rivolto agli egiziani oggi al suo rientro al Cairo da New York, nel giorno in cui potrebbero esserci nuove manifestazioni antigovernative dopo quelle di venerdì e sabato scorsi. Sisi ha tuttavia aggiunto che "nessuno può ingannare gli egiziani e non c'è da preoccuparsi". "Il popolo egiziano - ha concluso - è diventato più cosciente".