Libia: Haftar, sono pronto al dialogo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 26 SET - Il maresciallo Khalifa Haftar, le cui forze conducono un'offensiva contro Tripoli dall'aprile scorso, ha affermato di essere pronto al "dialogo", in vista di una riunione ministeriale sulla Libia presieduta congiuntamente da Francia e Italia in programma oggi a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Ma allo stesso tempo è tornato ad accusare "gruppi terroristi e criminali" di mantenere il potere nella capitale.

"Alla fine - si afferma in un comunicato del comando delle forze di Haftar diffuso la scorsa notte - dovremo sederci e avere un dialogo. Il processo politico deve fare il suo corso e ci deve essere un dialogo inclusivo che preservi l'unità del territorio libico". Ma ciò, si avverte nella nota, "è impossibile fino a quando gruppi terroristi e criminali continueranno a controllare tutti gli aspetti della vita a Tripoli".