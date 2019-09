Tunisia al voto per eleggere presidente

(ANSA) - TUNISI, 15 SET - Seggi aperti oggi in Tunisia a partire dalle 8 del mattino fino alle 18 ora locale (le 19 in Italia) per eleggere il secondo presidente della Repubblica a suffragio universale. A scegliere fra i 24 candidati sono chiamati circa 7,88 milioni di elettori. Verrà eletto chi supererà il 50% più una delle preferenze, altrimenti è previsto un secondo turno con i due migliori classificati, che verrà fissato al più tardi il 13 ottobre. Sono circa 70mila gli agenti di polizia e i militari impiegati per garantire la sicurezza nella giornata del voto.

Migliaia anche gli osservatori elettorali, nazionali e internazionali, tra cui quelli dell'Ue (oltre 5.000 in tutto).

Centinaia i giornalisti stranieri accreditati. Si vota anche all'estero. Grande incognita il tasso di astensionismo, molto alto dai primi dati che giungono dalle capitali estere in cui si è già votato.