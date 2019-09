Sudan: premier annuncia governo

Il neo premier del Sudan, Abdalla Hamdok, ha svelato il primo governo del dopo-Bashir, un passo importante nella transizione conquistata duramente dal Paese per un governo civile dopo decenni di autoritarismo. L'annuncio, trasmesso in diretta tv, e' giunto dopo giorni di rinvii dello stesso premier che ha voluto esaminare con particolare attenzione la lista dei candidati proposti dalle 'Forze per la libertà e il cambiamento', capofila delle proteste che hanno portato alle dimissioni del presidente Bashir.