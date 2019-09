Sudafrica: 7 vittime attacchi xenofobi

(ANSA) - IL CAIRO, 4 SET - Sale a sette il bilancio dei morti negli attacchi xenofobi a Johannesburg, in Sudafrica. Secondo quanto riferisce la tv locale eNCA, due cadaveri carbonizzati sono stati scoperti in un negozio nel comune di Alexandra da alcune persone che erano entrate per saccheggiare.

La notizia di due nuove vittime è stata poi confermata dalla polizia. "Abbiamo trovato due corpi carbonizzati nel negozio", ha detto Wayne Minnaar, portavoce della polizia metropolitana di Johannesburg aggiungendo che le circostanze sono ancora poco chiare. Secondo la polizia, i due sarebbero morti quando i negozi nell'area sono stati incendiati dopo che i manifestanti si sono scatenati contro i cittadini stranieri.