Sudafrica: attacco contro stranieri

Una nuova ondata di violenza travolge il Sudafrica. Almeno 50 negozi, appartenenti a proprietari stranieri, sono stati saccheggiati e bruciati ieri nelle periferie di Malvern e Jeppestown, a sud di Johannesburg e a Pretoria. La polizia ha sparato proiettili di gomma contro i saccheggiatori mentre le auto bruciate venivano bloccate sulle strade. Almeno 90 gli arrestati, secondo un comunicato della polizia che ha rafforzato i controlli nei quartieri di Johannesburg. Le autorità negano le notizie secondo cui gli attacchi sono di natura xenofoba e che i saccheggiatori hanno preso di mira solo i negozi degli stranieri, insistendo sul fatto che si è trattato solo di atti criminali. "La xenofobia è solo una scusa che viene utilizzata dalle persone per commettere atti criminali", ha detto il ministro della Polizia sudafricano, Bheki Cele. "Non è xenofobia, ma pura criminalità." Cele ha affermato che la priorità del governo è stata quella di schierare più agenti di polizia nelle aree colpite.

Ieri circolava un opuscolo sui social media, visionato anche dall'Associated Press, che incoraggiava i sudafricani a cacciare gli stranieri dalle loro comunità. L'opuscolo, attribuito a un gruppo chiamato 'Sisonke Peoples Forum', accusa gli stranieri che vivono in Sudafrica di vendere droga e rubare i posti di lavoro, un ritornello che si sente spesso negli ultimi anni durante le regolari fiammate di violenza contro gli stranieri a Johannesburg. La violenza di ieri fa seguito a incidenti simili avvenuti a Pretoria la scorsa settimana, in cui sono stati bruciati e saccheggiati diversi negozi di proprietà straniera durante le proteste guidate dai tassisti. L'ondata di violenza avviene, tra l'altro, alla vigilia dell'edizione africana del World Economic Forum che avrà inizio domani a Città del Capo.