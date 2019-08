Libia: Onu condanna attacchi a aeroporti

(ANSA) - TUNISI, 16 AGO - La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) "deplora i sempre maggiori e sistematici attacchi agli aeroporti della Libia occidentale, tra cui Zuara e Mitiga. Questi attacchi hanno messo in pericolo la vita di migliaia di viaggiatori civili, compreso il personale delle Nazioni Unite e gli operatori umanitari". LO si legge in un comunicato dell'Unsimil.

"L'aeroporto di Mitiga è l'unico aeroporto funzionante nell'area metropolitana di Tripoli, a disposizione di centinaia di migliaia di civili e per la fornitura di assistenza umanitaria".