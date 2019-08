Scoppio in ospedale al Cairo, 8 morti

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Almeno 8 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite per l'esplosione di una bombola di ossigeno all'ospedale oncologico del Cairo. Lo riferisce in un tweet l'agenzia Efe, citando una fonte della sicurezza della capitale egiziana. Secondo la fonte, l'esplosione è avvenuta al secondo piano dell'ospedale Al Manial e ha provocato un incendio che si è poi esteso in tutto l'edificio.