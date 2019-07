Sudan: chiuse scuole e università

Il consiglio militare al potere in Sudan ha deciso di sospendere da domani "e fino a nuovo ordine" le lezioni in tutte le scuole e le università del Paese dopo l'uccisione di cinque liceali durante una manifestazione ieri.

Lo riporta la Bbc. Ieri le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato ad altezza d'uomo per disperdere un gruppo di studenti che protestavano nel Kordofan Settentrionale uccidendone almeno cinque, secondo la denuncia del Comitato centrale dei medici del Sudan. Oggi migliaia di studenti hanno invaso le strade della capitale Khartoum e di altre città per protestare contro l'uccisione dei liceali. Dai video postati sui social media si vede un fiume di studenti marciare con indosso zaini e divisa.