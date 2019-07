Tunisia: presidente, Essebsi un esempio

"La tua scomparsa è un dolore e una perdita per il tuo Paese, ma non te ne stai andando, resterai sempre un simbolo, un idolo e un esempio". Sono le parole del presidente ad interim della Tunisia, Mohamed Ennaceur, pronunciate con voce soffocata dalle lacrime, durante l'orazione funebre per il presidente Beji Caid Essebsi, morto giovedì scorso. Ennaceur (85 anni) ha reso un sentito omaggio a Essebsi, lamentando la scomparsa di un amico e compagno di lotte. Il presidente in carica ha poi ricordato l'impegno di Essebsi nei confronti della cultura del dialogo, descrivendolo come "artigiano del consenso nazionale". Proprio la ricerca del consenso nazionale è stata il filo conduttore della sua presidenza, ha ricordato Ennaceur.